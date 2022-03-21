Оккупанты используют уже план "С" и дальше, предыдущие не сработали, – офицер ВСУ, нардеп
Роман Костенко отметил, что теперь тактика врага – "торговаться" захваченными территориями
"Итак, сейчас враг хочет закрепиться на тех территориях, которые удалось частично захватить: это Херсонская область, ближе к Запорожской области, часть Днепропетровской и Донецкой области", - сказал он в эфире Espreso.TV.
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Костенко добавил: "Первый план у оккупантов был – полностью завладеть Украиной, поставить свое руководство и сделать страну марионеткой. Это не удалось, поэтому они решили захватить Херсон, а потом пытались захватить Одессу. Второй план Б заключался в том, чтобы "отрезать" все южные области и сделать коридор до Приднестровья и "отрезать" Украину от моря.Так же по планам захвата Киева.Это тоже не удалось оккупантам, благодаря ВСУ и благодаря украинскому народу.Теперь оккупанты будут торговаться теми территориями, которые успели ухватить, пока ВСУ мобилизовались".
Также офицер отметил в отношении Николаева, где воюет: “В плане вторжения врага в Николаев и Николаевщину, ситуация стала менее напряженной. Однако оккупанты продолжают обстреливать город с расстояния, а также обстреливают военные объекты, считают, что там размещены ВСУ".
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