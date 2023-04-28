Об этом Генштаб проинформировал на Фейсбуке.

Россияне выпустили по Украине 23 крылатых ракеты и совершили 28 авиационных ударов и 11 обстрелов с РСЗО

За сутки 28 апреля РФ совершила пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Защитники уничтожили 21 крылатую ракету, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня. От ракетного террора россиян пострадали Умань на Черкасчине, Днепр, а также Украинка на Киевщине. В частности, враг нанес 28 авиационных ударов и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

По предварительным данным погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, среди них трое детей. Повреждено более десяти многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ отбили 40 вражеских атак и поразили 3 пункта управления РФ

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

Украинская авиация на протяжении суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, состав боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.

Оккупанты используют учебные и лечебные заведения в военных целях

Россияне продолжают использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в своих целях: захватчики обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

Так, в населенном пункте Лубянка Луганской области, в здании местной школы дислоцируются военнослужащие российских оккупационных войск. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавателями.

Местную больницу города Каланчак Херсонской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда, в течение 27 апреля, было завезено большое количество тяжелораненых россиян. Для перевозки своих раненых враг использовал медицинский грузовик на базе КамАЗа", - отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка и Леоновка; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Вольная Слобода, Искрисковщина, Волфин и Обода Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное и Бударки на Харьковщине.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Дворична, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часова Яра. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Александро-Шультино, Пивденное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в эти сутки враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Высокое Запорожской области; Милово, Берислав, Одрадокаменка, Веселое, Антоновка, Херсон и Белозерка Херсонской области.