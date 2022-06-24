Оккупанты используют пилотов в отставке из ППК "Вагнера" и старые модели Су-25, - британская разведка
Российская армия использует пилотов в отставке, работающих в частной военной компании "Вагнера" и привлекающих к войне старые модели Су-25
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что использование пенсионеров, которые сейчас работают по контракту с УИК, для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки свидетельствует о том, что российские ВВС вовсю пытаются поддержать вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей.
Вероятно, это связано с недостаточным количеством пилотов, подготовленных должным образом, и боевыми потерями России.
Британская разведка добавила, что в ходе своих миссий этот российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование. Это также указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25 и что российские ВВС не снабжают ПВК современным оборудованием.
- 17 июня украинские военные сообщили, что взяли в плен пилота российского штурмовика Су-25. Пилот признался, что он бывший майор ВВС РФ, устроившийся работать в " ПВК Вагнера " и совершивший несколько боевых вылетов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное