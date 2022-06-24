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Оккупанты используют пилотов в отставке из ППК "Вагнера" и старые модели Су-25, - британская разведка

24 июня, 2022 пятница
11:24
Мир

Российская армия использует пилотов в отставке, работающих в частной военной компании "Вагнера" и привлекающих к войне старые модели Су-25

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что использование пенсионеров, которые сейчас работают по контракту с УИК, для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки свидетельствует о том, что российские ВВС вовсю пытаются поддержать вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей.

Вероятно, это связано с недостаточным количеством пилотов, подготовленных должным образом, и боевыми потерями России.

Британская разведка добавила, что в ходе своих миссий этот российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование. Это также указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25 и что российские ВВС не снабжают ПВК современным оборудованием.

  • 17 июня украинские военные сообщили, что взяли в плен пилота российского штурмовика Су-25. Пилот признался, что он бывший майор ВВС РФ, устроившийся работать в " ПВК Вагнера " и совершивший несколько боевых вылетов.

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