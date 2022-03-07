Оккупанты используют на своей технике нацистскую символику, - СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Еспресо.TV.



"Асвабодители" используют на технике нацистские отметки. Во время Второй мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой "Z" было обозначено здание, где производились массовые убийства", - рассказали в ведомстве.



Также правоохранители говорят, что на этой "Станции Z" размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела заключенных.



В 1943 году там была пристроена газовая камера. Транспорт с людьми направляли непосредственно в это сооружение, минуя регистрацию в лагере.



"Чем вдохновлялись российские захватчики, планируя уничтожение Украины и мирного населения, – уже понятно. Но и конец нацистского режима мы тоже помним. Оккупантов ждет полный разгром и Гаагский трибунал!" – добавили в СБУ.

Напомним, настоящая цель "денацификации" Украины – превратить ее во вторую Беларусь.