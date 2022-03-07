Оккупанты используют на своей технике нацистскую символику, - СБУ
В Службе безопасности Украины говорят, что во время Второй мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой "Z" было обозначено здание, где совершались массовые убийства
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Еспресо.TV.
"Асвабодители" используют на технике нацистские отметки. Во время Второй мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой "Z" было обозначено здание, где производились массовые убийства", - рассказали в ведомстве.
Также правоохранители говорят, что на этой "Станции Z" размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела заключенных.
В 1943 году там была пристроена газовая камера. Транспорт с людьми направляли непосредственно в это сооружение, минуя регистрацию в лагере.
"Чем вдохновлялись российские захватчики, планируя уничтожение Украины и мирного населения, – уже понятно. Но и конец нацистского режима мы тоже помним. Оккупантов ждет полный разгром и Гаагский трибунал!" – добавили в СБУ.
- Напомним, настоящая цель "денацификации" Украины – превратить ее во вторую Беларусь.
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