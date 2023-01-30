Оккупанты используют мирных жителей для поиска путей через минные заграждения, - Центр нацсопротивления
На Запорожском направлении зафиксированы случаи, когда оккупанты отправляли гражданское население к украинским позициям через минные заграждения
Об этом сообщили в Центре нацсопротивления.
Стало известно, что на позиции украинских военных выходили местные, которые остались проживать на ВОТ и передали от оккупантов сообщения с предложением якобы унести тела своих 200-х. Однако в дальнейшем оккупанты отказываются от переговоров.
Также отмечается, что по имеющейся информации от наших военных, людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода через них. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданским.
- Напомним: 30 января Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, рассказал, что на территории Беларуси в среднем может находиться около 9 тысяч российских военных.
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