Оккупанты используют мирных жителей для поиска путей через минные заграждения, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщили в Центре нацсопротивления.

Стало известно, что на позиции украинских военных выходили местные, которые остались проживать на ВОТ и передали от оккупантов сообщения с предложением якобы унести тела своих 200-х. Однако в дальнейшем оккупанты отказываются от переговоров.

Также отмечается, что по имеющейся информации от наших военных, людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода через них. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданским.

Напомним: 30 января Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, рассказал, что на территории Беларуси в среднем может находиться около 9 тысяч российских военных.

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