Оккупанты используют гуманитарные коридоры для своего продвижения, – Верещук
По данным украинских военных, российские захватчики используют режим тишины и продвигаются вперед на заявленных маршрутах для ввоза гуманитарной помощи
Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Наши военные сообщают, что в районе заявленного маршрута российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Поэтому я хочу обратиться к российским властям – мы договорились при посредничестве Красного Креста о режиме тишины. Там не должно быть никаких продвижений российских войск, мы используем этот канал для эвакуирования гражданских", – заявила Верещук.
Она добавила, что в настоящее время собирается информация из всех регионов и разрабатываются маршруты эвакуации.
- Напомним, в окруженном российскими войсками Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор. Таким образом, в городе смогут восстановить критическую инфраструктуру.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное