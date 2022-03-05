Оккупанты используют гуманитарные коридоры для своего продвижения, – Верещук

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Наши военные сообщают, что в районе заявленного маршрута российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Поэтому я хочу обратиться к российским властям – мы договорились при посредничестве Красного Креста о режиме тишины. Там не должно быть никаких продвижений российских войск, мы используем этот канал для эвакуирования гражданских", – заявила Верещук.

Она добавила, что в настоящее время собирается информация из всех регионов и разрабатываются маршруты эвакуации.

Напомним, в окруженном российскими войсками Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор. Таким образом, в городе смогут восстановить критическую инфраструктуру.