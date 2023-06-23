Об этом передает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 23 июня.

Отмечается, что оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи российским военным.

"В населенном пункте Чкалово Запорожской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь. Зафиксировано прибытие двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием", - говорится в сообщении.

ВСУ поразили 12 артподразделений, 4 района сосредоточения врага и ПВО

Украинские военные за сутки нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 1 средство противовоздушной обороны.

Россия нанесла 51 авиаудар и совершила более 50 обстрелов из РСЗО

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 3 дрона Shahed-136/131, а также 4 зенитных управляемых ракеты с С-300 по Запорожье.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 14 ракет и 2 дрона были уничтожены. Также зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52. Кроме того, противник потерял 7 разведывательных БПЛА.

Враг сосредотачивает основные силы на 4 направлениях. Ситуация на фронте

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары в районе Павловки Сумской области, Гатища и Плетеновки Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Обода, Кондратовка Сумской области, а также Гурьев Козачок, Уды, Ветеринарное, Козача Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огирцево, Гатище Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Дворична, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Белогоровки и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Пивденное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северное, Авдеевка Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка, Северное Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки Донецкой области, успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики совершили безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Алексеевка и Благодатное Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес 3 авиационных удара в районах Донецкой области, 4 в Запорожской области, в Антоновке Херсонской области.

Также враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Новоочеретоватое, Макаровка, Вольное Поле, Сторожево, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Зализнычное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Червона Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области; Приднепровское Днепропетровской области; Качкаровка, Республиканец, Козацкое, Шляховое, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово, Велетенское Херсонской области.