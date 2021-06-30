Оккупанты искусственно создают очереди на КПВВ "Станица Луганская", - пограничники
Оккупационные войска искусственно создают очереди на КПВВ "Станица Луганская" и распространяют фейки о карантине
Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
"Граждане, прибывающие с временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что представители вооруженных формирований РФ распространяют информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, известно, что в 12:00 оккупанты искусственно сдерживали лиц, которые пытались выехать с временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны.
Также после возобновления пропуска со стороны оккупационных войск у КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь на вход на подконтрольную правительству Украины территорию и составляла около 400 человек.
"В связи с этим к осуществлению контрольных операций привлечены дополнительные пограничные наряды. Сейчас благодаря быстрым действиям пограничников на вход на контролируемую территорию Украины очередь составляет около 20 человек. Пропускные операции осуществляются в штатном режиме ", - говорится в сообщении.
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