Оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь, – СБУ
СБУ перехватила очередной звонок российского оккупанта, показывающий, насколько деморализована и разбита армия захватчика
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Спецслужба выложила очередную аудиозапись перехваченного разговора военного РФ с матерью. Солдат признается, что его бригада, которая сейчас дислоцируется в Николаевской области, уже не боеспособна.
"У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями. Еще около 320 человек раненых и 350 человек - "200-й груз"".
Я тебе по секрету скажу... мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск", – рассказывает в звонке оккупант.
В СБУ отмечают: как бы Путин ни пытался скрыть потери, однако их масштабы пугают даже российских военных. И что главное – побуждают к бегству из армии.
- Напомним, российское вторжение в Украину в значительной степени остановилось на всех фронтах. Отпор украинских войск остается стойким и хорошо скоординированным.
- По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Белоруссию вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск.
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