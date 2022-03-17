Оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь, – СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Спецслужба выложила очередную аудиозапись перехваченного разговора военного РФ с матерью. Солдат признается, что его бригада, которая сейчас дислоцируется в Николаевской области, уже не боеспособна.



"У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями. Еще около 320 человек раненых и 350 человек - "200-й груз"".

Я тебе по секрету скажу... мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск", – рассказывает в звонке оккупант.

Напомним, российское вторжение в Украину в значительной степени остановилось на всех фронтах. Отпор украинских войск остается стойким и хорошо скоординированным.

По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Белоруссию вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск.

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В СБУ отмечают: как бы Путин ни пытался скрыть потери, однако их масштабы пугают даже российских военных. И что главное – побуждают к бегству из армии.