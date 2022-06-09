Оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка и ведут штурмовые действия по нескольким направлениям, - Генштаб ВСУ

Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дибровно, Камышеваха и Курулько.

Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

На Северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привилля, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудара и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции украинских подразделений по ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Используя результаты огневого воздействия, противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.

"В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях сковывания действий украинских подразделений осуществлял обстрелы из артиллерии и минометов по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое.

В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку беспилотниками. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У".

На Харьковском направлении враг с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование происков. Для сковывания действий сил обороны Украины ведут интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Обстановка существенных изменений не претерпела. В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь отрабатываются задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

В Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

За минувшие сутки, 8 июня, защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевых бронированных машин и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В Генштабе отметили: "По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Ориентировочно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в территории боевых действий Украину брали примерно 1800 военнослужащих из числа бригады".

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