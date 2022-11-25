Оккупанты ищут родственников участников войны против РФ и давят на работников ЗАЭС, - Генштаб
В Чаплинке в оккупированной Херсонской области российские захватчики ищут родственников участников АТО/ООС и работников украинских силовых структур
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Кроме того, оккупанты ищут покинутые жилые дома для расквартирования личного состава своих подразделений.
На оккупированном Запорожье россияне давят на работников Запорожской АЭС – не пускают на рабочие места отдельных работников, отказывающихся сотрудничать с оккупационными властями.
В Симферополе оккупационная администрация сообщает населению о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.
- Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что россияне не дают возможности запустить 5-й или 6-й блок Запорожской АЭС, обстреливая станцию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное