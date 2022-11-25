Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты ищут покинутые жилые дома для расквартирования личного состава своих подразделений.

На оккупированном Запорожье россияне давят на работников Запорожской АЭС – не пускают на рабочие места отдельных работников, отказывающихся сотрудничать с оккупационными властями.

В Симферополе оккупационная администрация сообщает населению о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что россияне не дают возможности запустить 5-й или 6-й блок Запорожской АЭС, обстреливая станцию.

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