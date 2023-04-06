Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Враг продолжает переоборудовать гражданские больницы под нужды оккупационных войск, но не имеет достаточного количества врачей. Одним из путей решения, по замыслу Москвы, есть новые правила ординатуры на временно оккупированных территориях, где от врачей не требуют сведения об аккредитации и подтверждении получения иностранного образования", – говорится в сообщении.

Впрочем, вопреки дефициту врачей, на днях еще несколько гражданских больниц на востоке Украины отдали в распоряжение "вагнеровцев", отметили в ЦНС.