Оккупанты ищут пути решения проблемы с дефицитом врачей на ТОТ, – Центр нацсопротивления
Россияне ищут пути решения проблемы с дефицитом врачей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, они упростили правила ординатуры
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Враг продолжает переоборудовать гражданские больницы под нужды оккупационных войск, но не имеет достаточного количества врачей. Одним из путей решения, по замыслу Москвы, есть новые правила ординатуры на временно оккупированных территориях, где от врачей не требуют сведения об аккредитации и подтверждении получения иностранного образования", – говорится в сообщении.
Впрочем, вопреки дефициту врачей, на днях еще несколько гражданских больниц на востоке Украины отдали в распоряжение "вагнеровцев", отметили в ЦНС.
- Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на Запорожье кафиры заселились в больницу с пожилыми людьми.
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