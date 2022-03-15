"Оккупанты ищут людей среди местных для работы в оккупационных силовых органах", - депутат Херсонского горсовета о ситуации в городе
Оксана Погомий отметила, что оккупанты ходят хаотично по городу, заходят в дома, ищут оружие
"Также российские войска ходят по области там, где были бои, ищут ребят. В самом Херсоне спокойно, орков здесь мало", – сказала она в эфире Espreso.TV.
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Депутат отметила: "Сейчас оккупанты ходят по Херсону по спискам пенсионеров, ранее работавших в органах, они предлагают этим пенсионерам работать за оплату на оккупационные власти. Пока я не слышала о случаях, что люди соглашались. В Новой Каховке оккупанты уже вывешивают объявления о потребность в кадрах в оккупационную полицию".
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