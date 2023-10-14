Оккупанты имеют двойную цель относительно наступления на Авдеевку, - боец ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наступлением на Авдеевку кафиры имеют двойную цель. Во-первых, они считают, что заставят руководство ВСУ немного подтянуть туда резервы с южного направления, или из Бахмута. Во-вторых, им крайне необходимо какое-то политическое заявление, что-то сравнить с землей и формально взять ", – объяснил Сазонов.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что наступлением на Авдеевку оккупанты надеются заставить Киев начать переговоры.

"Если россияне смогут разрушить Авдеевку, как Бахмут, и формально зайти на эту грудь битого кирпича, то это будет аргумент для внутренней аудитории. Это также аргумент для международных партнеров Украины. Мол, украинское контрнаступление уже не идет, а мы продвигаемся и взяли Авдеевку, поэтому надо сажать Киев за стол переговоров. И эта политическая цель важнее тактической перетягивания украинских резервов", - подчеркнул Сазонов.

Новое наступление российской армии вблизи Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов. Там уверены, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Что известно о российском наступлении вблизи Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.