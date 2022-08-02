Оккупанты имеют частичный успех на направлении Донецк - Пески, – Генштаб
Российские оккупационные войска имеют частичный успех на направлениях Возрождение – Кодема и Донецк – Пески
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного. Враг увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.
"Все попытки продвижения противника в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад. В направлении Возрождения – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех", – говорится в сообщении.
На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк, а также нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовка.
"Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное - Авдеевка, успеха не имели, отошли. На направлении Донецк - Пески враг имеет частичный успех", - говорится в сообщении.
На Краматорском направлении захватчики стреляли вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Донецкого, нанесли авиаудара неподалеку от Серебрянки и вели воздушную разведку беспилотником возле Кривой Луки.
На направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка россияне пытались наступать, но получили отпор от украинских воинов и отошли.
"На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия наших войск и не допустить их опрокидывания на угрожающие направления", - отмечает Генштаб.
- По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 41 170 военных , 259 реактивных систем залпового огня, 1768 танков, 223 самолета и 191 вертолет.
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