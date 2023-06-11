Оккупанты грабят затопленные села на левобережье Херсонщины
Российские войска на территории временно оккупированной Херсонской области грабят затопленные населенные пункты, а жителей не пускают в их села и города
Об этом информирует Центр нацсопротивления.
"После того, как в селах на ВОТ Херсонщины сходит вода, оккупанты грабят местных. Россияне не пускают в населенные пункты на ВОТ Херсонщины местных", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что местные жители временно оккупированных сел и городов на левобережье Херсонской области после схода воды пытаются возвратиться домой, но рашисты не пропускают их.
Российские войска закрыли въезд в населенные пункты и активно разграбляют дома украинцев.
Такую ситуацию подполье наблюдает в селе Большая Кардашинка Скадовского района.
"Россияне грабят даже дома, где остались люди", – добавляет ведомство.
В то же время в Голой Пристани враг заблокировал людей в школе, забрал паспорта и не отпускает домой.
Ранее Сопротивлению стало известно, что российские оккупанты начали активнее разворовывать имущество местных жителей на Херсонщине перед подрывом Каховской ГЭС.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- 9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
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