Оккупанты грабят затопленные села на левобережье Херсонщины

Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"После того, как в селах на ВОТ Херсонщины сходит вода, оккупанты грабят местных. Россияне не пускают в населенные пункты на ВОТ Херсонщины местных", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что местные жители временно оккупированных сел и городов на левобережье Херсонской области после схода воды пытаются возвратиться домой, но рашисты не пропускают их.

Российские войска закрыли въезд в населенные пункты и активно разграбляют дома украинцев.

Такую ситуацию подполье наблюдает в селе Большая Кардашинка Скадовского района.

"Россияне грабят даже дома, где остались люди", – добавляет ведомство.

В то же время в Голой Пристани враг заблокировал людей в школе, забрал паспорта и не отпускает домой.

Ранее Сопротивлению стало известно, что российские оккупанты начали активнее разворовывать имущество местных жителей на Херсонщине перед подрывом Каховской ГЭС.