Оккупанты грабят окрестности Херсона, - депутат горсовета

О ситуации в Херсоне сообщил Дмитрий Пиддубный, депутат Херсонского горсовета в эфире телеканала Еспресо.TV.



"Сейчас город Херсон оккупирован, полностью его городская часть. Продовольствие привозят из области, с лекарством проблематично. Из города не выпускают и не впускают. Жизнедеятельность города пытаемся поддерживать, были ремонтные работы по газу, по воде, по электроснабжению. Сравнивая с другими городами, можно сравнить с курортом, потому что здесь не бомбят" - отметил Дмитрий Пиддубный.



По его словам, оккупанты грабят окрестности города.



"Рассказывают, что в окрестностях оккупанты грабят, забирают технику, еду. В принципе, стараемся поддерживать жизнедеятельность, но психологически сложно. Вечерами больше обстрелов окрестностей города" - рассказал депутат Херсонского горсовета.

Напомним, 17 марта, как заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета, оккупанты сняли флаг Украины со здания Херсонской ОГА.

17 марта в Олешки, Херсонской области, зашли оккупанты, - мэр