Оккупанты грабят окрестности Херсона, - депутат горсовета
Оккупанты грабят окрестности Херсона, забирают технику и еду. Вечерами в окрестностях обстрелы. Из городской части Херсона не выпускают и не впускают
О ситуации в Херсоне сообщил Дмитрий Пиддубный, депутат Херсонского горсовета в эфире телеканала Еспресо.TV.
"Сейчас город Херсон оккупирован, полностью его городская часть. Продовольствие привозят из области, с лекарством проблематично. Из города не выпускают и не впускают. Жизнедеятельность города пытаемся поддерживать, были ремонтные работы по газу, по воде, по электроснабжению. Сравнивая с другими городами, можно сравнить с курортом, потому что здесь не бомбят" - отметил Дмитрий Пиддубный.
По его словам, оккупанты грабят окрестности города.
"Рассказывают, что в окрестностях оккупанты грабят, забирают технику, еду. В принципе, стараемся поддерживать жизнедеятельность, но психологически сложно. Вечерами больше обстрелов окрестностей города" - рассказал депутат Херсонского горсовета.
- Напомним, 17 марта, как заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета, оккупанты сняли флаг Украины со здания Херсонской ОГА.
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