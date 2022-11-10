Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Оккупанты грабят и уничтожают "Чумак" и другие предприятия на оккупированной Херсонщине, - Центр журналистских расследований

Оккупанты грабят и уничтожают "Чумак" и другие предприятия на оккупированной Херсонщине, - Центр журналистских расследований

10 ноября, 2022 четверг
12:47
война с Россией

Россияне передали во "временное управление" своим фирмам захваченные предприятия в Херсонской области, украинские сотрудники производств свидетельствуют об их разграблении

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственные источники.

Расследование ЦЖР свидетельствует, что оккупационные власти Херсонщины не смогли возобновить работу украинских предприятий ЧАО "Чумак", местного филиала ООО "АО "Каргилл", Олешковского "Дунапак Таврия" и новокаховских ООО "Энерджи Продакт" и "Каховка Протеин Агро".

По данным центра, враг передал предприятия фирмам, подконтрольным России. Однако работники учреждений утверждают, что сейчас ситуацию можно описать как разграбление и уничтожение.

Подтверждено, что оккупанты вывезли весь транспорт, оборудование, а также готовую продукцию из ЧАО "Чумак" в Каховке. Ориентировочно на предприятии находились запасы продуктов на 36 млн гривен. К тому же россияне похитили все остатки доходов от продаж.

"Еще в сентябре-октябре оккупанты обещали запустить производство, даже объявляли набор работников. Однако им так и не удалось возобновить работу предприятия, в значительной степени рассчитанного на импортное сырье и которым могут управлять только специально обученные люди. Поэтому россияне решили просто разграбить "Чумак" и сейчас, по всей видимости, готовятся к его окончательному уничтожению", - цитирует местных жителей Каховки Центр журналистских расследований.

ЦЖР предоставляет данные о передаче "Чумака" в управление ООО "Олива Групп". Его создали 13 июля 2022 года, общество зарегистрировано в г. Симферополь, по адресу ул. Глинки, 61А, офис 65. В российских реестрах есть информация, что предприятие перерабатывает и консервирует мясо.

Центр журналистских расследований информирует, что ответственным за "управление" захваченными предприятиями назначили "замглавы" оккупационной администрации Херсонщины "по имущественным, торговым отношениям и промышленной политике", коллаборанту Игорю Семенчеву-младшему.

Также есть свидетельство о разграблении ООО "Дунапак Таврия", которое ранее производило экологически чистые упаковки. Для полноценной работы производства нужны импортные сырья, так что захватчики не смогли наладить выпуск продукции.

"По словам сотрудников, захватчики часть имущества украли, а часть – уничтожили. К примеру, они не смогли снять большой монитор в одном из кабинетов, поэтому просто разбили его", - говорится в расследовании.

  • Напомним, журналист Олег Батурин сообщал , что оккупационные власти разграбили коньячный завод "Таврия" в Новой Каховке.
  • Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова свидетельствовала , что захватчики грабят частные дома на Херсонщине, вывозят все, что есть: чайники, стиральные машинки и телевизоры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Херсонщина
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Зеленський нагородив Саллівана орденом Ярослава Мудрого
9 ноября, 2022 среда
Зеленский под влиянием США изменил позицию относительно переговоров с Россией, - Politico
Ганна Маляр
9 ноября, 2022 среда
"Мы должны быть готовы ко всем сценариям": в Минобороны прокомментировали возможность дополнительной мобилизации
ракетні системи США
10 ноября, 2022 четверг
Байден рассказал, в какой военной помощи отказано Украине
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 39.2
    Продажа 40.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 ноября
12:53
Япония и США начали совместные военные учения
12:50
На фото Михаил Подоляк
РФ хочет сделать Херсон "городом смерти", - Подоляк
12:47
Британское правительство заморозило активы олигархов РФ на сумму 20,5 млрд долларов, - Reuters
12:33
экология
Россия нападением на Украину могла ускорить глобальное потепление, - Guardian
12:27
Эксклюзив
Вятрович
Вывоз россиянами культурных памятников из Крыма является элементом геноцида, - Вятрович
12:22
Принудительно раздавали паспорта РФ на Херсонщине и Луганщине: СБУ разоблачила руководителей оккупационной "мэрии"
12:17
Укргазбанк
"єОселя": Укргазбанк выдал первый кредит
12:14
МАГАТЭ проверило Южноукраинскую АЭС
12:03
Не "военная операция": В РФ придумали новое название для своих зверств в Украине
11:59
США продадут Литве системы HIMARS за $495 млн
11:46
За минувшие сутки оккупанты убили в Украине 10 гражданских
11:40
Эксклюзив
Виктор Орбан
У Орба уже есть серьезные проблемы в ЕС, - эксперт-международник Тужанский
11:35
Российские захватчики усилили в Луганской области фильтрационные мероприятия
11:30
Организатору "референдума" оккупантов в Запорожской области сообщили о подозрении, - ДБР
11:28
Иран
Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты
11:23
Правоохранители зафиксировали более 45 тыс. военных преступлений россиян за время полномасштабного вторжения
11:20
ВСУ уволили Снегиревку, - Deep State
10:59
Эксклюзив
В Мариуполе река Кальчик приобрела странный цвет, - советник городского головы Андрющенко
10:49
OPINION
Константин Москалец
Сны военного времени
10:49
В Воздушных силах ВСУ назвали вероятную причину уменьшения интенсивности вражеских обстрелов с воздуха
10:40
Эксклюзив
Сергей Згурец
В Херсонской области нет необходимости в быстром наступлении ВСУ. Следует активно бить по скоплению техники РФ на правобережье, - Згурец
10:39
Британская разведка объяснила, почему российские войска отступают из Херсона
10:34
Байден намекнул, что стоит присмотреться к связям Маска с другими странами
10:32
Юлия Свириденко
Отключение электроэнергии могут ускорить падение ВВП, - глава Минэкономики
10:22
Инфографика
доллар
Доллар, евро, злотый: курс валют на сегодня
10:13
Инфографика
Более 78 тыс. российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину, - Генштаб
10:09
Три правящие партии Германии призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС
09:58
Канада
Канадский городок Пиктон собрал более $70 тыс. на восстановление школы в Киевской области
09:56
Захватчики ударили ракетами по Вольнянску, есть разрушения на территории агропредприятия
09:52
Эксклюзив
В Луганской области РФ бросает на произвол судьбы целые взводы свежемобилизованных оккупантов, - Гайдай
09:40
Эксклюзив
РФ отправляет мобилизованных и военных на ротации вместе обстреливать Сумщину, - эксперт Бюро анализа политики Бобиренко
09:36
"Потери будут огромными": в Генштабе рассказали, как будут действовать ВСУ в случае наступления из Беларуси
09:27
Обновлено
Владимир Путин
В РФ определились, кто будет представлять страну на саммите G20: что известно
09:20
Джо Байден
"Это зависит от украинцев. Мы не будем указывать, что они должны делать": Байден о возможности переговоров Украины с РФ
09:00
OPINION
Украинская экономика демонстрирует признаки стабилизации на низком уровне, - глава наблюдательного Совета НБУ
08:54
Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях
08:51
Россияне снова убили в Донецкой области трех гражданских, ранили двенадцать
08:31
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские воины поразили несколько районов сосредоточения врага и 4 позиции средств ПВО
08:03
Эксклюзив
Герои Украины. "Россияне сначала убивали родных, а потом раздавали детям пряники", – сапер Виталий Галаша
07:58
российские солдаты
В одном из городов РФ правоохранителям поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для "службы" на оккупированных территориях Украины, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV