Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственные источники.

Расследование ЦЖР свидетельствует, что оккупационные власти Херсонщины не смогли возобновить работу украинских предприятий ЧАО "Чумак", местного филиала ООО "АО "Каргилл", Олешковского "Дунапак Таврия" и новокаховских ООО "Энерджи Продакт" и "Каховка Протеин Агро".

По данным центра, враг передал предприятия фирмам, подконтрольным России. Однако работники учреждений утверждают, что сейчас ситуацию можно описать как разграбление и уничтожение.

Подтверждено, что оккупанты вывезли весь транспорт, оборудование, а также готовую продукцию из ЧАО "Чумак" в Каховке. Ориентировочно на предприятии находились запасы продуктов на 36 млн гривен. К тому же россияне похитили все остатки доходов от продаж.

"Еще в сентябре-октябре оккупанты обещали запустить производство, даже объявляли набор работников. Однако им так и не удалось возобновить работу предприятия, в значительной степени рассчитанного на импортное сырье и которым могут управлять только специально обученные люди. Поэтому россияне решили просто разграбить "Чумак" и сейчас, по всей видимости, готовятся к его окончательному уничтожению", - цитирует местных жителей Каховки Центр журналистских расследований.

ЦЖР предоставляет данные о передаче "Чумака" в управление ООО "Олива Групп". Его создали 13 июля 2022 года, общество зарегистрировано в г. Симферополь, по адресу ул. Глинки, 61А, офис 65. В российских реестрах есть информация, что предприятие перерабатывает и консервирует мясо.

Центр журналистских расследований информирует, что ответственным за "управление" захваченными предприятиями назначили "замглавы" оккупационной администрации Херсонщины "по имущественным, торговым отношениям и промышленной политике", коллаборанту Игорю Семенчеву-младшему.

Также есть свидетельство о разграблении ООО "Дунапак Таврия", которое ранее производило экологически чистые упаковки. Для полноценной работы производства нужны импортные сырья, так что захватчики не смогли наладить выпуск продукции.

"По словам сотрудников, захватчики часть имущества украли, а часть – уничтожили. К примеру, они не смогли снять большой монитор в одном из кабинетов, поэтому просто разбили его", - говорится в расследовании.

Напомним, журналист Олег Батурин сообщал , что оккупационные власти разграбили коньячный завод "Таврия" в Новой Каховке.

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова свидетельствовала , что захватчики грабят частные дома на Херсонщине, вывозят все, что есть: чайники, стиральные машинки и телевизоры.

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