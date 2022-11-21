Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В населенном пункте Любимовка временно занятой территории Херсонской области оккупанты, под видом поиска диверсионно-разведывательных групп, незаконно проникают в частные дома и грабят имущество местных жителей", - говорится в сообщении.

В свою очередь на временно занятых территориях Луганской области продолжаются меры принудительного переселения местных жителей. В частности, в Луганск принудительно перемещены жители Беловодска.

Ранее стало известно, что оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.

15 ноября появилась информация, что "администрация" оккупантов уехала из Новой Каховки.

А 17 ноября в Генштабе отмечали, что в Каховке Херсонской области захватчики усилили фильтрационные мероприятия и минировали объекты инфраструктуры.

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