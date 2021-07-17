Оккупанты говорят о рекордной вспышка COVID-19 в Крыму
Количество выявленных в сутки 16 июля 2021 года в Крыму случаев коронавируса впервые с начала пандемии превысило 400
Это четвертый антирекорд подряд и шестой - за неделю. Таковы данные окупацийинои администрации Крыма, захваченных русской армией Украинской полуострова, передает Еспресо.TV .
"За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 401 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших, 287 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 102 - среди контактов ранее зарегистрированных зараженных лиц, 12 случаев привезено из-за границы", - сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов на своей странице в ВКонтакте в субботу, 17 июля.
Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму на прошлой неделе. Антирекорд обновился четыре раза - 10, 11, 13, 14 и 15 июля.
В общем COVID-19 было подтверждено на полуострове в 54 тыс. Человек, более 1,6 тыс. пациентов умерло, информирует Интерфакс.ру.
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Так называемой вакциной производства РФ привито 380 тыс. жителей временно оккупированного Крыма.
От 17 марта 2020 из-за угрозы еще большее распространение коронавируса на полуострове действует "режим повышенной готовности".
В июне этого года карантин раз усилили. Под запретом находятся массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатров. Музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Рекомендована вакцинация всех сотрудников турустичнои отрасли, и без того страдает от недостатка отдыхающих из Украины и действия международных санкций.
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