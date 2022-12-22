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Оккупанты готовятся закрепиться на Запорожской земле, строят линии обороны, - военнослужащий ВСУ Бурлык

22 декабря, 2022 четверг
14:29
война с Россией

Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык отметил, ВСУ уничтожают скопления вражеской техники на Запорожском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враги в очередной раз обстреляли Камышеваху и Орехов. Они не смотрят на жертвы среди гражданских и уничтожают критические инфраструктурные объекты - это типичное поведение террористов. ВСУ всегда четко и метко отвечают оккупантам. Мы стараемся как можно больше уничтожить вражескую технику, не повреждая инфраструктуру гражданского населения", - подчеркнул Бурлык.

По словам бойца ВСУ, в Запорожском плацдарме противник строит линии обороны.

"От передка враги отвели тяжелое вооружение, потому что время от времени их технику уничтожали Силы обороны Украины. Там осталось скопление пехоты, они окапываются и готовятся зимовать, строят блиндажи. Как можно дальше от фронта противник строит линии обороны, они готовятся закрепиться на Запорожской земле, но не долго им осталось. Делаем все, чтобы очистить нашу землю от кафиров", - добавил Бурлык.

  • Глава Запорожской ОВА Александр Старух проинформировал об укреплении войск РФ в направлении Запорожья: через окопы и бетонные заграждения будет непросто прорвать оборону
  • Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что ВСУ устанавливает огневой контроль над врагом на левом берегу Днепра.

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