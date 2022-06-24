Оккупанты готовятся воровать новый урожай, - мэр Мелитополя Федоров

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"Уже около полутора месяцев как рашисты начали похищать наше зерно с элеваторов. Сначала они массово вывозили автомобилями, от 30 до 50 автомобилей выезжало ежедневно, соответственно, около одной тысячи тонн зерна вывезли из Мелитополя. Сегодня они уже используют железную дорогу и уже вагонами вывозят украинское зерно", – отметил Федоров.

Мэр отметил, что еще нет подтверждения, что действительно из порта Бердянска начали отходить корабли с украинским зерном, но понятно, что это совсем скоро может начаться.

"Они сегодня воруют и готовятся воровать новый урожай. Об этом уже открыто говорят нашим фермерам, что оккупанты будут выкупать весь урожай. Мы четко понимаем, что выкупать – это номинальное слово. Будут его отбирать по цене меньшей, чем себестоимость этого урожая и те условия, которые они озвучивают. Крадут зерно массово", – подчеркнул Иван Федоров.

Федоров добавил, что если три недели назад говорили о полумиллионе тонн вывезенного зерна оккупантами с временно оккупированных территорий, то сегодня эта цифра вдвое больше.

2 июня в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что начато расследование незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна из-за оккупированного Крыма

7 июня псевдоглава Запорожской области признал , что Россия ворует украинское зерно

20 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил , что Россия стремится возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы вывозить краденое зерно.

Также прокуратура начала расследование незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна через оккупированный Крым.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb