Оккупанты готовятся воровать новый урожай, - мэр Мелитополя Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что захватчики открыто говорят украинским фермерам о выкупе зерна этого года, а точнее будут отбирать по цене меньшей, чем себестоимость этого урожая
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Уже около полутора месяцев как рашисты начали похищать наше зерно с элеваторов. Сначала они массово вывозили автомобилями, от 30 до 50 автомобилей выезжало ежедневно, соответственно, около одной тысячи тонн зерна вывезли из Мелитополя. Сегодня они уже используют железную дорогу и уже вагонами вывозят украинское зерно", – отметил Федоров.
Мэр отметил, что еще нет подтверждения, что действительно из порта Бердянска начали отходить корабли с украинским зерном, но понятно, что это совсем скоро может начаться.
"Они сегодня воруют и готовятся воровать новый урожай. Об этом уже открыто говорят нашим фермерам, что оккупанты будут выкупать весь урожай. Мы четко понимаем, что выкупать – это номинальное слово. Будут его отбирать по цене меньшей, чем себестоимость этого урожая и те условия, которые они озвучивают. Крадут зерно массово", – подчеркнул Иван Федоров.
Федоров добавил, что если три недели назад говорили о полумиллионе тонн вывезенного зерна оккупантами с временно оккупированных территорий, то сегодня эта цифра вдвое больше.
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