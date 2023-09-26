Оккупанты готовятся раздавать "лицензии" на добычу полезных ископаемых в Донецкой области, - ЦНС

Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

Речь идет о глине, известняке, песке и т.д.

По данным Сопротивления, курирует проект разграбления украинских недр российское министерство природы. Ранее подобные "разрешения" выдавали на ВОТ Запорожье.

В ЦНС подчеркнули, что все эти "лицензии" не имеют юридической силы и нужны оккупантам для того, чтобы создать иллюзию легитимации ограбления региона. После деоккупации региона все причастные к выдаче "лицензий" и незаконной добыче полезных ископаемых понесут ответственность.