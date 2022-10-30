Оккупанты готовятся отводить артиллерию с правобережья Херсонщины, - Генштаб
В воскресенье, 30 октября, в Генштабе сообщили, что оккупанты готовятся к отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Генштаб ВСУ также отмечает, что возможна дальнейшая переброска подразделений на другие направления.
"По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные меры по отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области с последующей их возможной переброской на другие направления", - говорится в сообщении.
- Ранее военный эксперт Defense Express Валерий Рябых отмечал, что в Херсонской области РФ под предлогом эвакуации населения проводит ротацию войск.
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