Оккупанты готовятся отводить артиллерию с правобережья Херсонщины, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Генштаб ВСУ также отмечает, что возможна дальнейшая переброска подразделений на другие направления.

"По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные меры по отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области с последующей их возможной переброской на другие направления", - говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Defense Express Валерий Рябых отмечал, что в Херсонской области РФ под предлогом эвакуации населения проводит ротацию войск.

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