Об этом сообщила Крымская правозащитная группа, у которой есть письмо Руслана Абдурахманова, где он просит об обмене.

Крымского татарина, жителя Херсонщины, готовят к этапированию в колонию Ульяновска в России. Руслана Абдурахманова приговорили к 5 годам заключения за участие в батальоне имени Номана Челебиджихана.

В КПГ отметили, что с момента задержания Руслана Абдурахманова в апреле 2022 года он содержится в камере 61 в СИЗО №2 в Симферополе. По словам мужчины, у него сильно ухудшилось состояние здоровья, но он не получает медицинской помощи.

"Компетентным органам Украины подтверждаю, что меня держат в незаконном тюремном заключении в СИЗО №2 Симферополя. Очень прошу вас принять все возможные меры для моего обмена и освобождения из незаконных мест лишения свободы", – пишет Крымская правозащитная группа со ссылкой на письмо Руслана Обдурахманова.

"В декабре Абдурахманов передал письмо, в котором рассказал, как его похитили из села Азовское (Геническиск), допрашивали в ПТУ №17 в городе с применением пыток, насильно перевезли в Симферополь, как из-за постоянного давления, угроз и страха за семью Абдурахманов оговорил себя", - напомнили в правозащитной группе.

9 декабря стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину преступные оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, общий срок заключения которых составляет более 1300 лет.

19 декабря проинформировали, что российские захватчики пришли с обыском в дома трех крымских татар - братьев Ахаевых. Двоих из низ задержали и увезли в неизвестном направлении.

28 декабря "Феодосийский городской суд" объявил приговор по делу медсестры и журналистки Ирины Данилович, ее приговорили к 7 годам лишения свободы.

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