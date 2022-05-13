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Оккупанты готовятся к "референдуму" по "присоединению" Мариуполя к РФ, - Денисова

13 мая, 2022 пятница
11:58
война с Россией

В Мариуполе оккупанты планируют 15 мая провести "референдум" по "присоединению" города к России в составе ОРДЛО

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграмме .

"Российские захватчики готовятся к проведению так называемого "референдума" по присоединению Мариуполя в составе самопровозглашенного псевдогосударственного образования на территории ОРДО в Российскую Федерацию. Возможной датой проведения "референдума" оккупанты называют 15 мая", - отметила она.

Планы РФ интегрировать Мариуполь доказывают переход на российские коды мобильной связи, банки и учреждения высшего образования, которые в ближайшее время могут появиться в городе. Также Россия собирается определить перечень интитутов, которые будут не только зачислять детей с временно оккупированных территорий Украины, но и будут работать непосредственно в Донецкой области. В местных школах россияне заставляют детей подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область".

Согласно Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 года, Дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции 1977 года государство-оккупант не приобретает суверенитет над захваченной территорией и должно соблюдать ее законы.

"Инициирование оккупантом референдума о присоединении Мариуполя к самопровозглашённому псевдогосударственного образования на территории ОРДО, совершенно очевидно без согласия местного населения, является грубым нарушением права выбора и участвовать в управлении своим государством, установленным Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, Международным пактом о гражданских и поли 1966 года, Протоколом № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине", - подчеркнула омбудсман.

  • 7 мая на захваченных территориях Донбасса, в частности в Мариуполе, оккупанты сменили код мобильного оператора "ДНР" на российский.
  • Оккупанты заставляют воспитателей детсадов Донецка ехать в Мариуполь "для организации работы на местах".

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