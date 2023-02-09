Оккупанты готовятся к освобождению Крыма и объявили высокий уровень угрозы, - разведка
Украинская разведка обнародовала документы, согласно которым оккупанты объявили "желтый" уровень террористической опасности в Крыму, таким образом россияне готовятся к освобождению полуострова украинской армией
Об этом сообщает ГУР.
"Решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности" оккупационные власти и ФСБ установили в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма.
Также желтый уровень угрозы был объявлен на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации, срок действия мер неограниченный.
Кроме того, оккупанты усилили контроль за передвижением по полуострову и через "границу" временно захваченной территории. Усиливается контроль за перемещением русских людей и иностранцев, устанавливается обязательная регистрация временного места жительства.
В свою очередь МЧС РФ предписано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления "спасательных операций". Местные администрации должны обеспечить места для "временного размещения людей" на случай "контртеррористической операции". На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.
"Подобные "меры безопасности" со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб против мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину", - объясняет Главное управление. разведки.
- Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные задействовали все силы для блокирования переброски врагом вооружения через Крымский мост.
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