Оккупанты готовятся к наступлению на Запорожском направлении, усиливая свои подразделения, - полковник ВСУ Ерин
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил, что российские интервенты готовятся к наступлению на Запорожском направлении
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Ситуация на нашем направлении остается стабильно сложной. Активных действий враг пока не совершает. Однако оккупанты постоянно обстреливают наши позиции и бьют по гражданской инфраструктуре. Наиболее уязвимым городом в этой ситуации остается Херсон" - рассказал Ерин.
Полковник также рассказал, что оккупанты укрепляют свои оборонительные рубежи и делают минные заграждения.
"Сейчас отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. В целом враг продолжает готовить свои оборонные укрепления и минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении, что свидетельствует о подготовке к наступлению", - добавил он.
- В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине.
- Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
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