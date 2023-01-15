Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Ситуация на нашем направлении остается стабильно сложной. Активных действий враг пока не совершает. Однако оккупанты постоянно обстреливают наши позиции и бьют по гражданской инфраструктуре. Наиболее уязвимым городом в этой ситуации остается Херсон" - рассказал Ерин.

Полковник также рассказал, что оккупанты укрепляют свои оборонительные рубежи и делают минные заграждения.

"Сейчас отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. В целом враг продолжает готовить свои оборонные укрепления и минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении, что свидетельствует о подготовке к наступлению", - добавил он.