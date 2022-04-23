Оккупанты готовятся к масштабному наступлению и перпебрасывают на восток Украины все свои войска из Беларуси, – разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до этого были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины.



"Противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Относительно сообщений о якобы решении кафиров прекратить штурм Азовстали в Мариуполе, он отметил, что по данным военной разведки, российское руководство, как всегда, говорит неправду.

"Они планируют привлечь Росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь", чтобы уничтожить наше сопротивление", - добавил Скибицкий.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что 22 апреля наибольшая активность врага наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях.

Минобороны Великобритании отмечает, что за последние сутки российские войска не добились существенного продвижения, в то время как Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки.