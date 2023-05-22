Судя по снимкам, окопы длиной в десятки километров вырыты даже на пляжах Крыма. В настоящее время в интернете размещены многочисленные объявления о поиске рабочих для укрепления крымских окопов бетоном и деревом.

Вероятность высадки украинского десанта с моря невелика.

Тогда возникает вполне правильный вопрос, а именно: зачем оккупанты строят окопы и роют траншеи даже на побережье?

На мой взгляд, стоит говорить о двух составляющих. Первая – традиционно российская коррупционная составляющая: отмывание бюджетных денег. Так называемая засечная линия в Белгородской области стоила российскому бюджету рекордную сумму – 132 млн долларов. Хотя практического значения она не имеет абсолютно никакого.

Традиционно русская коррупционная составляющая: отмывание бюджетных средств. Так называемая засечная линия в Белгородской области стоила российскому бюджету рекордную сумму – 132 млн долларов. Хотя практического значения она имеет совершенно никакого

Аналогичная ситуация и с так называемыми оборонными укреплениями в Крыму. Практического значения они не имеют. Вспомним другие коррупционные программы российского правительства на территории оккупированного полуострова. Программа опреснения воды, которая стоила российскому бюджету около 48 млрд. рублей. Она была официально признана провальной, но бюджетные деньги освоили.

Вторая программа – это так называемый энергомост, который был очень затратен даже для российского бюджета и показал всю свою неэффективность. И таких программ можно назвать с десяток.

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Второй момент. Насчет самого строительства. Фортификационные сооружения в авральном порядке строятся на фоне сообщений о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Причем, на фоне резкой активизации противостояния именно на запорожском направлении. Я напомню, неслучайно в интервью The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный заявил, что в Мелитополь 84 километра, есть кем наступать – дайте чем наступать. Соединенные Штаты Америки и наши европейские партнеры услышали украинского генерала. "Рамштайн-9" и "Рамштайн-10" – это исключительно наступательные виды вооружения.

Фортификационные сооружения в авральном порядке строятся на фоне сообщений о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Причем на фоне резкой активизации противостояния именно на запорожском направлении

Кстати, я не согласен с оценкой "экспертов", которые говорят о невозможности классического штурма оккупированного полуострова. Речь идет о том, что российские вооруженные силы, расположенные на оккупированном полуострове, очень зависимы от логистики. А логистика оккупационной армии – это Чонгарский перешеек и Керченский мост. То есть две составляющие, практически находящиеся под огненным контролем Вооруженных Сил Украины.

Важно уточнить, что часть Херсонской и Запорожской областей также до сих пор оккупирована. Соответственно, пока не освобождены эти территории, в Крым зайти нельзя.

Но я не случайно вспомнил интервью Залужного The Economist. Посмотрим на события, происходящие на территории Запорожской и Херсонской областей. Нанесение ударов по тыловым базам накопления, местам временного размещения личного состава и вооружения. Это так называемый каскадный характер планирования операций по деоккупации.

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Я напомню, о чем идет речь. Успешный характер деоккупации части Херсонской и Харьковской областей начинался именно с нанесения ударов по тыловым базам. Вторым этапом было взятие под непосредственный контроль логистики. И уже третий этап – это само контрнаступление. И то, что происходит сейчас в Запорожской, Херсонской областях и на территории Автономной Республики Крым, на мой взгляд, является первым этапом деоккупации. То есть каскадного характера планирования операций: нанесение ударов по военной инфраструктуре.

Успешный характер деоккупации части Херсонской и Харьковской областей начинался именно с нанесения ударов по тыловым базам. Вторым этапом было взятие под непосредственный контроль логистики. И уже третий этап – это само контрнаступление.

Соответственно, что российские власти опасаются подобного сценария событий. Сейчас в авральном темпе роют окопы в Медведевке – это как раз на перешейке. Еще в Армянске, рядом с селами Маслово и Новоивановка – это возле Джанкоя. И рядом с селом Витино в Сакском районе. Деревня Витино – это именно там, где укрепление построили на пляже, буквально на морском побережье. То есть это означает, что российские власти рассматривают как потенциальный военный характер освобождения ВСУ оккупированных территорий.

Примечательно, что фортификационные сооружения начали возводиться после встречи премьер-министра Великобритании с президентом Франции, где обсуждались вопросы подготовки подразделений морской пехоты Украины. То есть речь идет именно о штурмовых подразделениях, которые будут принимать непосредственное участие в деоккупации Крыма.

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Примечательно, что фортификационные сооружения начали возводиться после встречи премьер-министра Великобритании с президентом Франции, где обсуждались вопросы подготовки подразделений морской пехоты Украины. То есть речь идет именно о штурмовых подразделениях, которые будут принимать непосредственное участие в деоккупации Крыма.

Напомним, что в 2021 году, еще до широкомасштабного вторжения, было подписано межправительственное соглашение между Киевом и Лондоном о выделении рекордной суммы 1,8 млрд фунтов стерлингов на строительство украинского военно-морского флота. И Лондон не отказался от этой идеи. Последние заявления Сунака свидетельствуют, что Лондон рассматривает практическое осуществление своей геополитической цели – строительство условной линии Лондон – Киев – Анкара, где Киеву придается ключевая роль. То есть, основные усилия будут созданы именно в момент воспроизводства украинского ВМФ и, соответственно, подразделений морской пехоты, которые могут непосредственно принять участие в деоккупации Крыма.

Примечательно, что в течение последнего месяца по военным объектам РФ в оккупированном Крыму были нанесены удары, в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов. Причем в районе Гвардейска, по сообщениям российской стороны, был сбит снаряд, выпущенный из ОТРК "Гром-2". Следует отметить, что дальность поражения этого оперативно-тактического комплекса – около 300 км. Это аналог американского ATACMS. Если эта информация подтвердится, мы можем говорить, что Вооруженные силы Украины кардинально изменят характер деоккупации Крыма.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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