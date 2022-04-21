Оккупанты готовятся использовать устаревшую советскую технику для восстановления потерь на войне против Украины, - ГУР Минобороны

Об этом сообщило ГУР Минобороны .



По информации разведки, сопротивление и устойчивость ВСУ помешали планам РФ быстро достичь цели и потребовали постоянного пополнения личным составом и военной техникой в связи с большими потерями.



"Для восстановления своих боевых способностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", - отметили в ГУР.



Так, в течение апреля с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО сняли 18 САУ "Мста-С", с 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация". С арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская область) центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа перемещают в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика", из 109 ГРАУ (Батарейна, Иркутская область) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".



Также в Киевском Московской области зафиксировали перемещение эшелона из шести РСЗО "Град", восьми РСЗО "Ураган" и семи ТЗМ РСЗО "Ураган". По предварительным данным, технику сняли с арсеналов Западного военного округа.



"Восстановление боеспособности и укомплектования ОВТ группировка войск Западного ПО осуществляется, в т.ч. за счет ОВТ, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар, 45 км от ГКУ). Обслуживание и ремонт производятся подразделениями 215 орвА ", – отметили в украинской разведке.

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