Оккупанты готовятся депортировать детей из Энергодара, - Энергоатом
Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье захватчики готовят принудительную эвакуацию детей, которая должна продлиться до 20 апреля
Об этом сообщили в Энергоатоме.
В городе-спутнике Запорожской АЭС захватчики начали и готовят в дальнейшем принудительную эвакуацию детей, которая продлится до 20 апреля. оккупанты распространяют эту информацию в школах и садах Энергодара.
"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу. В настоящее время орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи", - подчеркнули в Энергоатоме. .
- Напомним, войска РФ готовятся блокировать персонал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции из-за контрнаступления ВСУ.
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