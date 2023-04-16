Оккупанты готовятся депортировать детей из Энергодара, - Энергоатом

Об этом сообщили в Энергоатоме.

В городе-спутнике Запорожской АЭС захватчики начали и готовят в дальнейшем принудительную эвакуацию детей, которая продлится до 20 апреля. оккупанты распространяют эту информацию в школах и садах Энергодара.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу. В настоящее время орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи", - подчеркнули в Энергоатоме. .