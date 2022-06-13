Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Советник мариупольского городского головы рассказал о нескольких фактах, указывающих на ускорение процесса аннексии Мариуполя и Донецкой области Россией.



По его данным, все руководство в области де-факто перешло в руки россиян.



"В Донецке марионетка Пушилин окончательно выполняет только "представительские" функции "говорящей головы". А в Мариуполе к коллаборанту Иващенко назначен "консультант", якобы помогать. Но Иващенко теперь тоже исключительно "говорящая голова"", - сообщает Андрющенко.



Кроме того, сообщается, что сегодня утром в Мариупольском районе коллаборанты и военные РФ провели "совещание" по распределению зон влияния курортной зоны. В ходе обсуждения местным коллаборантам не досталось ничего.



"Полный и тотальный прямой российский контроль установлен", – комментирует Андрющенко.



Он также отметил, что вчера "министр образования ДНР" Кушаков в форме заявления рассказал, как будет проходить образовательный процесс "в школах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях России".



"Никаких квазиреспублик и сателлитов. Никто уже не прячется", - отмечает Андрющенко.



Также, по данным советника мэра, банковская система в Мариуполе организуется сразу под российский банк. Он сообщает, что банки будут выдавать людям карты, однако чисто российские. Никаких попыток внедрить банковскую систему "ДНР" не планируется.



"В Донецке эксперты за экспертами по всем направлениям адаптируют все под российское законодательство. Быстро и жестко. Именно поэтому и ротация на россиян", - добавляет Андрющенко.



Он заключает, что эта информация, а также продолжающие поступать данные указывают на план юридической аннексии оккупированных территорий Украины Россией уже до 1 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb