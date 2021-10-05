Оккупанты готовятся активизировать обстрелы на Донбассе: перебрасывают военных и оружие, - разведка

Об этом передает Главное управление разведки Украины.

Как отмечается, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Украинская разведка сообщает, что под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовыхе подразделенийя скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т.ч. в артиллерийских и минометных подразделениях.

"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирование ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - говорится в сообщении.

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