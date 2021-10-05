Оккупанты готовятся активизировать обстрелы на Донбассе: перебрасывают военных и оружие, - разведка
Российские оккупационные войска на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях готовят активизацию обстрелов позиций Объединенных сил
Об этом передает Главное управление разведки Украины.
Как отмечается, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
Украинская разведка сообщает, что под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовыхе подразделенийя скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т.ч. в артиллерийских и минометных подразделениях.
"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирование ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.36
Покупка 26.36Продажа 26.6
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное