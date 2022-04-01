Оккупанты готовят референдум в Токмаке, а педагогов соблазняют вознаграждением за преподавание на русском, – Генштаб

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 1 апреля, передает "Еспресо.Запад".

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении, говорят в Генштабе.

Вместе с тем оккупанты не оставляют идеи запустить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и на русском языке в апреле 2022 года.

"Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение. Также, оккупанты продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья", - отметили в Генеральном штабе.





В ведомстве также сообщили, что во временно занятом врагом населенном пункте Счастье, Луганской области, все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают "гуманитарную помощь".

"При отходе из города Буча российские оккупационные войска произвели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта", - добавили в Генштабе.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими частями сил обороны дают достойный отпор захватчику и проводят контратаки на отдельных направлениях, освобождая украинские города и села, отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека размещены якобы раненые военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

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