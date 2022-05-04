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Оккупанты готовят парад к 9 мая в разрушенном Мариуполе, - украинская разведка

4 мая, 2022 среда
12:24
война с Россией

Российский куратор вопросов ОРДЛО Сергей Кириенко прибыл в Мариуполь для подготовки парада к 9 мая, с улиц города убирают тела погибших

Об этом сообщило ГУР МО в телеграмме .

"В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО. Основная задача путинского чиновника - подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая", – заявили в разведке.

Россияне отказываются от проведения "праздника" и "военного парада" во временно оккупированном Донецке и не готовятся к ним. По планам РФ, центром "торжеств" должен стать Мариуполь. Для этого в городе срочно убирают центральные улицы от завалов, тел убитых и неразорванных русских боеприпасов.


Также РФ запускает масштабную пропагандистскую кампанию с демонстрацией "радости" местных жителей от встречи с оккупантами. Для ее подготовки в Мариуполь прибывали Владимир Соловьев и главарь ДНР Денис Пушилин.

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Фото: reuters

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