Оккупанты готовят новую волну зачисток среди населения Мариуполя, – Андрющенко
Из-за того, что потерявшие жилье мариупольцы написали коллективную жалобу представителям оккупационных властей, Пушилин приказал силовикам "подавить это безобразие"
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Мариуполе начнется новая волна зачисток по указанию Пушилина для подавления общественного недовольства. Причиной стала коллективная жалоба, поступившая на имя Саблина", - написал Андрющенко.
По его словам владелица одного из телеграмм каналов в Мариуполе Светлана Доценко организовала сбор подписей и это обращение получило резонанс. Суть проблемы в том, что гауляйтеры Донецкой области прописали официальные решения о предоставлении нового жилья в качестве компенсации за утраченное таким образом, что получить его мариупольцам невозможно. Так мариупольцы начали интересоваться: для кого строятся все новые дома, если у мариупольцев нет шансов там поселиться.
"Вчера в Мариуполе Пушилин провел совещание с гражданскими оккупантами, а затем с "силовым блоком", где издал приказ "подавить это безобразие", имея в виду жалобу и ее подписантов, - сообщает Андрющенко. - Поэтому уже сейчас МГБ занимается поиском авторов и подписантов, чтобы через "подвал и пытки объяснить, что нельзя задавать такие вопросы и жаловаться. Только говорить "спасибо" и кланяться к земле".
По данным Петра Андрющенко, на сегодняшний день в Мариуполе уже почти 30 тыс. гражданских оккупантов – граждан России. Без военного корпуса. С весны ожидается не только увеличение мужского населения, но уже переезд их семей в Мариуполь "на период восстановления".
"То есть (при условии, что оккупация затянулась бы на годы) уже к концу 2023 г. общее количество заселенных россиян может составить около 100 тыс. извергов. Без военных. Это лучший ответ на вопрос, кому строят новые дома и почему мариупольцы, выселенные из снесенные дома остаются без надежды на жилье", – сообщает Петр Андрющенко.
- 3 ноября советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе происходит глобальная зачистка, оккупанты внезапно усилили фильтрацию гражданских.
- Глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный заявил, что отопления зимой в Мариуполе не будет. В городе до сих пор остаются 130-150 тысяч человек.
- В Мариуполе люди, живущие до сих пор не только без отопления, но и без окон, пытаются привлечь внимание через надписи на стенах и асфальте.
- 18 ноября Петр Андрющенко заявил , что в Мариупольском районе численность россиян выросла в 7 – 10 раз. Они живут в заброшенных пансионатах и на базах отдыха.
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