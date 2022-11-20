Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе начнется новая волна зачисток по указанию Пушилина для подавления общественного недовольства. Причиной стала коллективная жалоба, поступившая на имя Саблина", - написал Андрющенко.

По его словам владелица одного из телеграмм каналов в Мариуполе Светлана Доценко организовала сбор подписей и это обращение получило резонанс. Суть проблемы в том, что гауляйтеры Донецкой области прописали официальные решения о предоставлении нового жилья в качестве компенсации за утраченное таким образом, что получить его мариупольцам невозможно. Так мариупольцы начали интересоваться: для кого строятся все новые дома, если у мариупольцев нет шансов там поселиться.

"Вчера в Мариуполе Пушилин провел совещание с гражданскими оккупантами, а затем с "силовым блоком", где издал приказ "подавить это безобразие", имея в виду жалобу и ее подписантов, - сообщает Андрющенко. - Поэтому уже сейчас МГБ занимается поиском авторов и подписантов, чтобы через "подвал и пытки объяснить, что нельзя задавать такие вопросы и жаловаться. Только говорить "спасибо" и кланяться к земле".

По данным Петра Андрющенко, на сегодняшний день в Мариуполе уже почти 30 тыс. гражданских оккупантов – граждан России. Без военного корпуса. С весны ожидается не только увеличение мужского населения, но уже переезд их семей в Мариуполь "на период восстановления".

"То есть (при условии, что оккупация затянулась бы на годы) уже к концу 2023 г. общее количество заселенных россиян может составить около 100 тыс. извергов. Без военных. Это лучший ответ на вопрос, кому строят новые дома и почему мариупольцы, выселенные из снесенные дома остаются без надежды на жилье", – сообщает Петр Андрющенко.

3 ноября советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе происходит глобальная зачистка, оккупанты внезапно усилили фильтрацию гражданских.

Глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный заявил, что отопления зимой в Мариуполе не будет. В городе до сих пор остаются 130-150 тысяч человек.

В Мариуполе люди, живущие до сих пор не только без отопления, но и без окон, пытаются привлечь внимание через надписи на стенах и асфальте.

18 ноября Петр Андрющенко заявил , что в Мариупольском районе численность россиян выросла в 7 – 10 раз. Они живут в заброшенных пансионатах и на базах отдыха.

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