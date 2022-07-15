Оккупанты готовят новое масштабное наступление: ISW сказал, где ждать боев
Российские войска, скорее всего, после "оперативной паузы" могут начать масштабное наступление вдоль линии Славянск - Северск - Бахмут. Однако признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено нет
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что оккупанты начали наступать в 8 км от Северска на Верхнекаменское.
В Генштабе сказали, что атаки врага в этом районе отражены. В то же время, российские наемники писали, что якобы установили "оперативный контроль" в Северске.
ISW не смог самостоятельно проверить утверждение России.
Также украинская армия дала огневый ответ российским военным, которые штурмовали населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.
Как говорят аналитик, войска РФ возобновили наступательные операции северо-восточнее Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе.
Но украинские силы остановили продвижение россиян в Каменке, примерно в 6 км к северо-востоку от Авдеевки, после того, как раньше в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе.
14 июля боевики заявляли, что "захватили" Каменку, но не предоставили никаких доказательств, подтверждающих это заявление.
Пользователи соцсетей писали, что ВСУ возобновили контроль над Егоровкой к востоку от админграницы Донецкой и Запорожской областей.
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