Оккупанты готовят фейк о якобы хранении взрывчатки ВСУ в Энергодаре, – ОВА

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

По плану в этом схроне обязано быть огромное количество взрывчатки и боеприпасов. Ее туда якобы принесла диверсионная группа ВСУ.

"Эти действия организуют по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба России, размещают фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях", – говорится в сообщении.

В ОВА подчеркивают, что Россия ведет мощную информационную войну против Украины, поэтому доверять нужно только официальным источникам.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 13 апреля.