Оккупанты готовят фейк о якобы хранении взрывчатки ВСУ в Энергодаре, – ОВА
Российские оккупанты готовят новый фейк в Энергодаре. Журналисты РФ хотят выпустить сюжет о якобы обнаруженном хранилище оружия украинских военных
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
По плану в этом схроне обязано быть огромное количество взрывчатки и боеприпасов. Ее туда якобы принесла диверсионная группа ВСУ.
"Эти действия организуют по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба России, размещают фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях", – говорится в сообщении.
В ОВА подчеркивают, что Россия ведет мощную информационную войну против Украины, поэтому доверять нужно только официальным источникам.
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 13 апреля.
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