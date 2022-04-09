Оккупанты готовят диверсии на объекты транспортной инфраструктуры Мариуполя и Изюма, – Генштаб

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.



"Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства. Враг продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.



Основные усилия захватчиков сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Там остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.



Враг также продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.



На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.



На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова.



"С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск, из Белгородской области в район Шевченкова Харьковской области перемещены в две батальонные тактические группы противника", - рассказывают в Генштабе.



На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.



На Южнобужском направлении захватчики не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области

Зеленский обратился к миру на акции #StandUpForUkraine, где заявил, что российское руководство не учло факт нападения на страну с величайшей смелостью – Украину.

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