Оккупанты готовят дезинформацию о детях из Мариуполя
В Мариуполе россияне планируют распространить фейки, якобы детей из города депортировали бойцы полка "Азов"
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в телеграмме .
"Россияне готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества с использованием родителей детей, что были депортированы в Россию и Донецк. Из-за угроз разлуки с детьми навсегда родителей заставляют записывать видео обращения, где фона будут "свидетельствовать", что разлуку родителей и детей провели сами бойцы Азова и военные националисты Украины. И именно украинские военные воспрепятствовали соединению семей, в частности родителей с детьми, которые находились в больницах", - подчеркнул он.
После этих видео для усиления информационно-психологического эффекта захватчики планируют рассказывать, что они "нашли и вернули" детей родителям. Петр Андрющенко отметил, что подобные действия являются военным преступлением России. Родители детей находятся в оккупированном Мариупольском районе и не имеют возможности противодействовать психологическому давлению со стороны россиян. Советник мэра призвал украинцев не верить этим обращениям, которые сделаны принудительно и выдумки ИПСО оккупантов.
По состоянию на 12 мая оккупанты вывезли на территорию РФ 2 тыс. украинских детей.
- По Мариуполю зарегистрировано уже 850 военных преступлений России.
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