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OPINION

Оккупанты формируют новый "ударный кулак" под Угледаром: готовят атаку в сторону Курахового

Дмитрий Снегирев
3 мая, 2023 среда
10:02
Мнение Дмитрий Снегирев

По данным местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", командование армии РФ перебросило на Угледарское направление Донетчины подразделения спецназовцев: цель – прорыв в сторону Курахового

Ситуация в Донецкой области: враг с минимальным успехом давит под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом, но не оставляет надежды совершить прорыв на смежных участках. И хотя на Шахтерском (Угледарском) направлении, по данным Генштаба ВСУ, за предыдущие несколько суток россияне наступательных действий не проводили, именно этот отрезок рассматривается оккупантами как одно из приоритетных.

Относительное затишье на Угледарском направлении Донбасса связано с изменением россиянами тактики атак с учетом полного провала предыдущих штурмов.

Пауза в этом направлении обусловлена тем, что Угледар начали сносить с лица земли. Противник учел опыт предыдущих неудачных атак, когда украинские Силы обороны расстреливали россиян из многоэтажек, поэтому решили снести эти многоэтажки. Вовлечена враждебная авиация, ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

Как сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 мая, на Шахтерском направлении за прошлые сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новоукраинку и Пречистовку Донецкой области.

В то же время враг формирует здесь новый "ударный кулак": по информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", на Угледарское направление переброшено подразделения 14-й бригады спецназначения ВС РФ. Сейчас они замечены в Павловке. Они преследуют цель прорваться в сторону Курахового.

Следует заметить, что Угледарское направление рассматривается оккупантами как одно из потенциальных направлений возможного контрнаступления ВСУ на юге Донбасса.

Дело в том, что расстояние от Угледара до Волновахи, а это ключевой транспортный хаб окупантов, примерно до 40 километров. Железная дорога используется оккупантами для перевозки личного состава, тяжелой техники, горюче-смазочных материалов, то есть решается одна из ключевых задач при контрнаступлении – это локализация поставок оккупационной армии.

Расстояние от Угледара до Волновахи, а это – ключевой транспортный хаб окупантов, – примерно до 40 километров. Железная дорога используется оккупантами для перевозки личного состава, тяжелой техники, горюче-смазочных материалов, то есть решается одна из ключевых задач во время контрнаступления – это локализация поставок оккупационной армии.

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Замечу, по данным сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка, оккупанты сейчас продолжают дополнительно укреплять именно те локации на временно оккупированном юге Украины, где ожидают вероятные контрнаступательные действия ВСУ. В частности, как свидетельствуют свежие спутниковые изображения, продолжается процесс обустройства фортификаций вблизи Ольгинки на Волновахском направлении в Донецкой области.

Также отмечу, что от Угледара – около 80 километров до Мариуполя. Гипотетический контроль этого участка может дать украинской армии возможность заблокировать российскую группировку в районе "города Марии", разделить гарнизон РФ на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Именно по этому коридору Россия перебрасывает на фронт войска и бронетехнику. Этот путь увязывает РФ с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также Крымом. Контроль над сухопутным коридором позволит Вооруженным Силам Украины развить успешное контрнаступление в направлении Автономной Республики Крым.

Напомню, ситуация в Донецкой области развивается динамично: к сожалению, оккупанты фактически взяли под контроль центр многострадальной Марьинки. Однако на Угледарском направлении у россиян существенные проблемы в Павловке, где часть их позиций перешла в "серую зону".

Специально для Еспресо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Еспресо

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наступление ВСУ
потери окуппантов
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