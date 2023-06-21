Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Российские войска планируют завершить организационные мероприятия и переместить корабли флота к 1 июля. Штаб "Азовского ВМР" обустраивают во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области.

Всего в состав так называемого Азовского военно-морского района войдут восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов поддержки. Среди них проходящие испытания малые ракетные корабли "Циклон", "Аскольд" и строящийся "Амур". Также морской тральник "Ковровец" и другие корабли.

Общее количество ракетных выстрелов трех малых ракетных кораблей – 24 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Помимо изложенной информации наше подполье получило, например, списки личного состава", - добавляют в ведомстве.

Сопротивление обращается к российским оккупационным войскам, особенно к тем, кто входит в состав "Азовского ВМР" и просит сдаваться в плен .