Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Продолжаются мероприятия так называемой мобилизации на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке мобилизации около пятисот работников Енакиевского металлургического завода", - говорится в сообщении.

Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.

Также противник продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений. По имеющейся информации, на базе 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.

"Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах.

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили 70% личного состава российских оккупантов в Сватово Луганской области, в Новоайдаре поразили район сосредоточения вооружения и военной техники врага.

За 19 сентября войска РФ нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам Украины. В то же время Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах Майорска, Веселой, Курдюмовки и Новомихайловки.

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