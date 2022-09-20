Оккупанты формируют 4 стрелковых батальона и "мобилизуют" преподавателей и работников енакиевского завода, - Генштаб
Оккупанты отменили отсрочку от "мобилизации" около 500 работникам Енакиевского металлургического завода и формируют четыре стрелковых батальона
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Продолжаются мероприятия так называемой мобилизации на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке мобилизации около пятисот работников Енакиевского металлургического завода", - говорится в сообщении.
Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.
Также противник продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений. По имеющейся информации, на базе 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.
"Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавляют, что российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах.
- Военные Вооруженных сил Украины уничтожили 70% личного состава российских оккупантов в Сватово Луганской области, в Новоайдаре поразили район сосредоточения вооружения и военной техники врага.
- За 19 сентября войска РФ нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам Украины. В то же время Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах Майорска, Веселой, Курдюмовки и Новомихайловки.
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