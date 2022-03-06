Оккупанты физически и морально истощены. Боятся и спят по 2-3 часа, - глава МВД

Об этом в вечернем обращении сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский, передает Еспресо.TV .

"С каждым днем наш дух растет, а дух российских солдат наоборот – приходит в упадок. Эти выводы мы делаем из телефонных разговоров оккупантов, которые перехватывает Национальная полиция Украины. Оккупанты разбиты эмоционально, истощены, они знают, что из каждого окна по ним будут стрелять, что каждый гражданин готов с ними воевать. Российские военные спят по 2-3 часа в сутки. Они перепуганы", - отметил министр.

Также он отметил непрерывную безумную работу, которую проводят все подразделения министерства:

Полицейские совместно с нацгвардейцами обезвреживают диверсантов и противодействуют мародерам. Вместе с местным населением останавливают танки, блокируют передвижение колонн вражеской техники, гонят врага с нашей родной земли;

Пограничники первыми приняли на себя вражеский огонь и сейчас проделывают огромную работу с беженцами, которые ищут убежищ от войны за границей;

Спасатели ГСЧС под обстрелами из российских градов каждый день тушат пожары, титаническими усилиями вытаскивают из-под завалов детей и взрослых, проводят эвакуацию населения;

Киберполицейские и IT-волонтеры ведут мощную борьбу в диджитал-пространстве. Они уже "уложили" десятки онлайн-ресурсов правительства РФ, крупнейших российских пропагандистских СМИ, а также банков.

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