Оккупанты фальсифицируют "достижения" на войне против Украины для получения денег, - СБУ
Россияне подделывают информацию о подбитой ими технике ВСУ, чтобы получить денежные выплаты
Об этом свидетельствует разговор оккупанта с женой, перехваченный СБУ .
"Командир подал документы, будто я танк подбил, нах*й", - рассказал оккупант.
На вопрос жены, как было на самом деле, он ответил, что танк не уничтожал. Россиянин добавил, что за подбитую украинскую технику выплачивают деньги.
Когда жена спросила о сумме выплаты, муж ответил: "Сто!"
"Такое впечатление, что сплошные фейки и ложь – национальная идея россиян", – отметили в СБУ.
В украинской спецслужбе заметили, что россияне обманывают весь мир, говоря о "денацификации" Украины, врут своему населению об отсутствии потерь и успешности операции. Также военные лгут таким же военным.
"Уверены, что танк, который они якобы "подбили", вскоре гостеприимно встретит и этого воина, и его командира", - отметили в СБУ.
- Напомним, родственники оккупантов уже считают, сколько им дадут на похороны своих пока что живых военных.
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