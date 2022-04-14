Оккупанты фактически превращают Мариуполь в гетто для украинцев: заставляют гражданских одевать спецотметки "свой" и внедряют пропуска, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты побуждают мариупольцев одевать белую ленту, как отметку "свой". Фактически, таким образом россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется российской армией и может быть ошибочно принята нашими как реального врага Цинизм во всем. Стала поступать информация о введении оккупантами отдельных пропусков – разрешений на передвижение по городу. Уточняем, но в купе со спец отметками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Уже даже не удивляет", – написал Петр Андрющенко.

Добавим, что бывший депутат Мариупольского городского совета, а теперь самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко получил от российского руководства приказ провести зачистку части центрального района города от завалов и тел погибших для проведения там парада оккупантов 9 мая

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb