Оккупанты эвакуируют только тех жителей Херсонщины и Запорожья, у которых есть российский паспорт, - Центр нацсопротивления
Захватчики эвакуируют с временно оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья только украинцев, получивших российский паспорт
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей. Отмечается, что сейчас ее проводят добровольно, но при наличии российского паспорта.
"Людей планируют эвакуировать на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым. В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения по поводу возможной эвакуации. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться", - утвердили в ЦНС.
- Напомним, ранее ЦНС сообщал, что захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Херсонщины и запрещают свободно передвигаться жителям региона.
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