Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей. Отмечается, что сейчас ее проводят добровольно, но при наличии российского паспорта.

"Людей планируют эвакуировать на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым. В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения по поводу возможной эвакуации. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться", - утвердили в ЦНС.