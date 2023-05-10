Об этом в утренней сводке 10 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

"В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую эвакуацию для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Кроме того, несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

Россия нанесла 23 ракетных и 43 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки

9 мая противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большую часть ВСУ уничтожили, однако есть и попадание. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает тактику террора.

Враг совершил 46 атак на 4 направлениях

Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершила 46 атак.

Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Зализный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Дворичанское и Хатнее в Харьковской области.

На Купянском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области и Ямполевка и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.

От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении российское войско наступательных действий не производило. Нанесло авиаудар в районе Авдеевки. Совершило обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

В то же время вражеским обстрелам подверглись, в частности, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу.

Обстрелял населённые пункты Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье и Антоновка, Молодежне и Зеленовка Херсонской области.

ВСУ поразили пункт управления и 2 артиллерийских подразделения оккупантов на огневой позиции

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Также украинские защитники сбили 6 вражеских БПЛА разных типов, 3 из них – типа "Шахед".