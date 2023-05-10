Оккупанты "эвакуируют" семьи работников ЗАЭС в Ростовскую область РФ, - Генштаб
Захватчики организовали так называемую эвакуацию из временно оккупированного Энергодара для семей работников Запорожской АЭС, самим рабочим электростанции выезд запрещен
Об этом в утренней сводке 10 мая отчитывается Генштаб ВСУ.
"В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую эвакуацию для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен", - говорится в сообщении.
Оккупационные власти анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.
Кроме того, несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.
Россия нанесла 23 ракетных и 43 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки
9 мая противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большую часть ВСУ уничтожили, однако есть и попадание. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает тактику террора.
Враг совершил 46 атак на 4 направлениях
Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершила 46 атак.
Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Зализный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Дворичанское и Хатнее в Харьковской области.
На Купянском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.
Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области и Ямполевка и Спорное - Донецкой.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.
От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении российское войско наступательных действий не производило. Нанесло авиаудар в районе Авдеевки. Совершило обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
В то же время вражеским обстрелам подверглись, в частности, Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
Нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу.
Обстрелял населённые пункты Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье и Антоновка, Молодежне и Зеленовка Херсонской области.
ВСУ поразили пункт управления и 2 артиллерийских подразделения оккупантов на огневой позиции
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Также украинские защитники сбили 6 вражеских БПЛА разных типов, 3 из них – типа "Шахед".
- Ранее сообщалось, что 8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. В то же время, всех медицинских работников местной больницы вызвали на работу.
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