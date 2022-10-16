Оккупанты эвакуируют из Херсона в Крым свои "госчреждения", - Генштаб ВСУ
Генштаб сообщил, что россияне вывозят из временно оккупированного Херсона свои "госучреждения", работников и имущество банков и пенсионного фонда
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке за 16 октября.
Читайте также: Освобождение Херсона может состояться в октябре, - генерал США Ходжес
В сообщении говорится, что оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых государственных учреждений. "Эвакуируют" в Крым сотрудников и имущество банков и пенсионный фонд.
- Полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что российские войска на временно оккупированной территории Херсонщины несут колоссальные потери.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное