Оккупанты эвакуируют из Херсона в Крым свои "госчреждения", - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке за 16 октября.

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В сообщении говорится, что оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых государственных учреждений. "Эвакуируют" в Крым сотрудников и имущество банков и пенсионный фонд.

Полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что российские войска на временно оккупированной территории Херсонщины несут колоссальные потери.

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